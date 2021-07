Mavì, “La ragazza di vetro” è il nuovo singolo! (Di venerdì 2 luglio 2021) Dal 2 luglio è disponibile in rotazione radiofonica “LA ragazza DI vetro” (Cantieri Sonori), nuovo brano di Mavì presente su tutte le piattaforme di streaming dal 18 giugno. Dopo il successo del suo primo singolo “Noire”, Ludovica Sidoti, in arte Mavì, torna con il singolo “LA ragazza DI vetro”, un brano dolce ma con un significato intenso. “La ragazza Di vetro” parla di una condizione ambivalente di insicurezza da un lato e di forza dall’altro: il focus del brano è sul senso di inadeguatezza esperito da tante donne a causa della ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 2 luglio 2021) Dal 2 luglio è disponibile in rotazione radiofonica “LADI” (Cantieri Sonori),brano dipresente su tutte le piattaforme di streaming dal 18 giugno. Dopo il successo del suo primo singolo “Noire”, Ludovica Sidoti, in arte, torna con il singolo “LADI”, un brano dolce ma con un significato intenso. “LaDi” parla di una condizione ambivalente di insicurezza da un lato e di forza dall’altro: il focus del brano è sul senso di inadeguatezza esperito da tante donne a causa della ...

soundsgoodweb : “La Ragazza Di Vetro”, fuori il nuovo singolo di Mavì - Lostingroove : Disponibile in rotazione radiofonica “La ragazza di vetro”, nuovo brano di Mavì - CorneMusicZine : “La Ragazza Di Vetro”, fuori il nuovo singolo di Mavì - StreetNews24 : Dal 2 luglio è disponibile in rotazione radiofonica “LA RAGAZZA DI VETRO” (Cantieri Sonori), nuovo brano di MAVÌ pr… - pressitalia : Mavì, il nuovo singolo “La Ragazza Di Vetro” - Venerdì 2 luglio esce in radio, il nuovo singolo di Mavì… -

Ultime Notizie dalla rete : Mavì ragazza Matrimoni combinati: "Comunità chiuse, miscela esplosiva" Nella comunità indiana c'è ancora questo fattore culturale per cui, giunti ad una certa età, una ragazza deve pensare al matrimonio ". Anche combinato ? " Il caso di Saman mi ha scioccata " racconta ...

Attrice di Vivere, amata da tutti: sono passati più di 15 anni, come la ritroviamo oggi Il personaggio interpretato la Manuela Maletta avrà una forte evoluzione nel corso degli anni, trasformandosi da ragazza a donna determinata e sicura di sé. Ma com'è diventata Manuela Maletta oggi? ...

Bologna, quindicenne uccisa da un amico, su Instagram scriveva: 'C'e chi mi tormenta da anni' Blasting News Italia Nella comunità indiana c'è ancora questo fattore culturale per cui, giunti ad una certa età, unadeve pensare al matrimonio ". Anche combinato ? " Il caso di Saman mi ha scioccata " racconta ...Il personaggio interpretato la Manuela Maletta avrà una forte evoluzione nel corso degli anni, trasformandosi daa donna determinata e sicura di sé. Ma com'è diventata Manuela Maletta oggi? ...