Mattioli: Paese “ammazzato” dalla burocrazia. Ora le Riforme essenziali per la ripresa (Di venerdì 2 luglio 2021) “I porti che hanno sviluppato l’elettrico l’hanno fatto seguendo un progetto del Paese in cui sono. Rendere efficiente elettricamente un porto ha un costo, una nave da crociera ferma in un porto assorbe 10 megawatt, quanto una piccola città”. Ad affermarlo è Mario Mattioli, presidente di Confitarma, tra gli ospiti della tavola rotonda “Un anno di emergenza: trasporto e logistica motore della ripresa” moderata dal giornalista Nicola Porro nella seconda giornata della Convention Alis a Sorrento “Il settore dei porti ha sofferto tantissimo perché non si è mai fermato – dice Mattioli -. Siamo stati essenziali ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 luglio 2021) “I porti che hanno sviluppato l’elettrico l’hanno fatto seguendo un progetto delin cui sono. Rendere efficiente elettricamente un porto ha un costo, una nave da crociera ferma in un porto assorbe 10 megawatt, quanto una piccola città”. Ad affermarlo è Mario, presidente di Confitarma, tra gli ospiti della tavola rotonda “Un anno di emergenza: trasporto e logistica motore della” moderata dal giornalista Nicola Porro nella seconda giornata della Convention Alis a Sorrento “Il settore dei porti ha sofferto tantissimo perché non si è mai fermato – dice-. Siamo stati...

