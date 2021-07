Masantonio è fuori dagli schemi (Di venerdì 2 luglio 2021) Masantonio - Sezione Scomparsi - Alessandro Preziosi Masantonio – Sezione Scomparsi è un prodotto fuori dagli schemi, difficile per il pubblico della tv generalista. Qui ci sono un bravo investigatore, un attore molto amato e un pizzico di paranormale, eppure siamo lontani dal mood vincente della fiction italiana (quello di Rai 1, per intenderci, e del Commissario Ricciardi pure!) perchè servirebbe una linearità di fondo che a Masantonio (la seconda puntata non andrà in onda stasera ma eccezionalmente domenica causa Nazionale) manca del tutto. E per fortuna, perchè funziona così: ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 2 luglio 2021)- Sezione Scomparsi - Alessandro Preziosi– Sezione Scomparsi è un prodotto, difficile per il pubblico della tv generalista. Qui ci sono un bravo investigatore, un attore molto amato e un pizzico di paranormale, eppure siamo lontani dal mood vincente della fiction italiana (quello di Rai 1, per intenderci, e del Commissario Ricciardi pure!) perchè servirebbe una linearità di fondo che a(la seconda puntata non andrà in onda stasera ma eccezionalmente domenica causa Nazionale) manca del tutto. E per fortuna, perchè funziona così: ...

Advertising

VannaRicci : RT @Moltapazienza4: Bravissimo attore Preziosi. In questo ruolo sorprendente, fuori dagli schemi, molto naturale, vero e poi non c'è niente… - BagaliniManuela : RT @Moltapazienza4: Bravissimo attore Preziosi. In questo ruolo sorprendente, fuori dagli schemi, molto naturale, vero e poi non c'è niente… - Paola63689975 : RT @Moltapazienza4: Bravissimo attore Preziosi. In questo ruolo sorprendente, fuori dagli schemi, molto naturale, vero e poi non c'è niente… - linaserrano59 : RT @Moltapazienza4: Bravissimo attore Preziosi. In questo ruolo sorprendente, fuori dagli schemi, molto naturale, vero e poi non c'è niente… - jdbmyeverythjng : RT @Moltapazienza4: Bravissimo attore Preziosi. In questo ruolo sorprendente, fuori dagli schemi, molto naturale, vero e poi non c'è niente… -

Ultime Notizie dalla rete : Masantonio fuori Claudia Pandolfi: "Ci vorrebbe un'amica come la mia Valeria" "Masantonio decide di tornare e questo fatto è deflagrante, viene fuori tutto quello che non si sono detti, c'è qualcosa lasciato in sospeso. Sono come due persone che si sono incontrate in una vita ...

Fiction MASANTONIO, la seconda puntata cambia giorno. Ecco quando va in onda Alessandro Preziosi è tornato da venerdì scorso nella prima serata di Canale 5 con Masantonio , una nuova serie nella quale l'attore napoletano veste i panni di un detective fuori dagli schemi e dal passato oscuro e tormentato (ma dotato di un dono particolare che gli permette di ...

Masantonio è fuori dagli schemi DavideMaggio.it Masantonio è fuori dagli schemi Masantonio – Sezione Scomparsi è un prodotto fuori dagli schemi, difficile per il pubblico della tv generalista. Qui ci sono un bravo investigatore, un attore molto amato e un pizzico di paranormale, ...

Claudia Pandolfi: «Ci vorrebbe un’amica come la mia Valeria» Claudia Pandolfi è tra i personaggi ricorrenti di "Masantonio - Sezione scomparsi". Nella serie di Canale 5 interpreta Valeria, vicina di casa dell’anomalo poliziotto che ha il volto di Alessandro Pre ...

decide di tornare e questo fatto è deflagrante, vienetutto quello che non si sono detti, c'è qualcosa lasciato in sospeso. Sono come due persone che si sono incontrate in una vita ...Alessandro Preziosi è tornato da venerdì scorso nella prima serata di Canale 5 con, una nuova serie nella quale l'attore napoletano veste i panni di un detectivedagli schemi e dal passato oscuro e tormentato (ma dotato di un dono particolare che gli permette di ...Masantonio – Sezione Scomparsi è un prodotto fuori dagli schemi, difficile per il pubblico della tv generalista. Qui ci sono un bravo investigatore, un attore molto amato e un pizzico di paranormale, ...Claudia Pandolfi è tra i personaggi ricorrenti di "Masantonio - Sezione scomparsi". Nella serie di Canale 5 interpreta Valeria, vicina di casa dell’anomalo poliziotto che ha il volto di Alessandro Pre ...