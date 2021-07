Marta Fascina | fidanzata di Silvio Berlusconi | pubblica per errore una foto hot e privata del Presidente

Advertising

nicola_vecchio : RT @barbarajerkov: Postata ora su instagram da marta fascina, la fidanzata del cav - Virus1979C : RT @barbarajerkov: Postata ora su instagram da marta fascina, la fidanzata del cav - flabel82 : RT @barbarajerkov: Postata ora su instagram da marta fascina, la fidanzata del cav - Michele_Arnese : RT @barbarajerkov: Postata ora su instagram da marta fascina, la fidanzata del cav - gnaafamos : RT @barbarajerkov: Postata ora su instagram da marta fascina, la fidanzata del cav -

Ultime Notizie dalla rete : Marta Fascina

Silvio Berlusconi appare in una imamgine pubblicata per errore sui social dalla fidanzata. Quando la donna l'ha rimossa era già diventata virale ed è stata rilanciata dal sito Dagospia, con un interrogativo: come sta davvero l'ex premier? - - - - - L'IMMAGINE - La foto ...Come sta Silvio Berlusconi ? Una foto pubblicata per errore dalla sua compagna,, ha gettato nuove ombre sulle condizioni di salute del presidente di Forza Italia. Lo scatto del Cav disteso a letto è comparso involontariamente per pochi secondi sulle Instagram ...In molti si chiedono come stia Silvio Berlusconi. Il leader politico da tempo non si vede in pubblico: la fidanzata posta una foto per errore.La compagna dell'ex premier pubblica (probabilmente per sbaglio) una foto del fidanzato a letto: l'immagine diventa virale ...