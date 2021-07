Marito in crisi, moglie tenta di calmarlo e lui le sfregia il volto (Di venerdì 2 luglio 2021) Una lite furibonda tra Marito e moglie avvenuta all’alba di oggi a Comiso e’ terminata con sfregi sul volto della donna e l’arresto del Marito. Tutto e’ accaduto nell’abitazione dei due quando sono arrivati i poliziotti la donna una cinquantenne era stata portata in ospedale assieme alla figlia minore. L’aggressore invece era rimasto barricato in casa con la suocera e quando gli agenti sono riusciti a convincerlo a desistere si e’ procurato volontariamente profondi tagli al collo alle braccia e all’addome. L’anziana signora era invece incolume. L’uomo secondo quanto emerge da indagini della squadra mobile di ragusa era ... Leggi su forzearmatenews (Di venerdì 2 luglio 2021) Una lite furibonda traavvenuta all’alba di oggi a Comiso e’ terminata con sfregi suldella donna e l’arresto del. Tutto e’ accaduto nell’abitazione dei due quando sono arrivati i poliziotti la donna una cinquantenne era stata portata in ospedale assieme alla figlia minore. L’aggressore invece era rimasto barricato in casa con la suocera e quando gli agenti sono riusciti a convincerlo a desistere si e’ procurato volontariamente profondi tagli al collo alle braccia e all’addome. L’anziana signora era invece incolume. L’uomo secondo quanto emerge da indagini della squadra mobile di ragusa era ...

