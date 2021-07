Mario Rui-Galatasary, trattativa avviata: c'è la volontà comune di chiudere il cerchio (Di venerdì 2 luglio 2021) Mario Rui è sempre più vicino alla Turchia. Il Galatasaray si sta muovendo per portare il portoghese ad Istanbul, con un'operazione inaspettata e soprattutto veloce. L'offerta base formulata dal Galatasaray, riporta il Corriere dello Sport, è di cinque milioni di euro: il Napoli vorrebbe guadagnarne almeno un paio in più. Con il calciatore c'è invece da lavorare. A Napoli Mario Rui ha uno stipendio di oltre due milioni di euro l'anno. Difficilmente si accontenterà di uno stipendio che sia cospicuamente minore a quello attualmente percepito. Nonostante ciò, le parti sono a lavoro, a testimonianza del fatto che c'è la volontà ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 2 luglio 2021)Rui è sempre più vicino alla Turchia. Il Galatasaray si sta muovendo per portare il portoghese ad Istanbul, con un'operazione inaspettata e soprattutto veloce. L'offerta base formulata dal Galatasaray, riporta il Corriere dello Sport, è di cinque milioni di euro: il Napoli vorrebbe guadagnarne almeno un paio in più. Con il calciatore c'è invece da lavorare. A NapoliRui ha uno stipendio di oltre due milioni di euro l'anno. Difficilmente si accontenterà di uno stipendio che sia cospicuamente minore a quello attualmente percepito. Nonostante ciò, le parti sono a lavoro, a testimonianza del fatto che c'è la...

