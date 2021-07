Mar Piccolo troppo caldo per le cozze, l’amministrazione Melucci autorizza il trasferimento in Mar Grande (Di venerdì 2 luglio 2021) Spazio in Mar Grande, per salvare i prelibati mitili tarantini dalle alte temperature registrate in questi giorni in Mar Piccolo.L’ufficio Demanio Marittimo, infatti, ha autorizzato l’istituzione temporanea di un’area collettiva di stoccaggio dove posizionare gli allevamenti presenti nel secondo seno di Mar Piccolo, gestiti dalle cooperative di mitilicoltori titolari di concessione demaniale marittima.In quello specchio d’acqua, le alte temperature rischiano di compromettere la qualità, se non la sopravvivenza, degli allevamenti di cozze, prodotto sul quale l’amministrazione ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 2 luglio 2021) Spazio in Mar, per salvare i prelibati mitili tarantini dalle alte temperature registrate in questi giorni in Mar.L’ufficio Demanio Marittimo, infatti, hato l’istituzione temporanea di un’area collettiva di stoccaggio dove posizionare gli allevamenti presenti nel secondo seno di Mar, gestiti dalle cooperative di mitilicoltori titolari di concessione demaniale marittima.In quello specchio d’acqua, le alte temperature rischiano di compromettere la qualità, se non la sopravvivenza, degli allevamenti di, prodotto sul quale...

