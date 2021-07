Manuela Moreno | “Non ho bisogno di un uomo che mi faccia da spalla sul lavoro e nella vita privata ce l’ho già”

(Di venerdì 2 luglio 2021) “Preferisco lavorare con le teste che con i generi, non faccio distinzione di genere sul, anche se ammetto chemolto bene con le donne. Ma in verità sono un cane sciolto,mia storia da inviata per il mondo ho sempre girato da sola e sono abituata a muovermi in solitudine, quindi mantengo un po’ quello stile. E non ti so fare un nome anche perché… sto bene da sola, non hodi unamaschile: mi basto”., la giornalista che sta scalando le classifiche degli ascolti con il suo Tg2 Post, si racconta a cuore aperto in un’intervista ...

Advertising

BlogSocialTv1 : Il saluto ai lettori di #blogsocialtv, naturalmente anche ai suoi numerosi telespettatori, dalla conduttrice e gio… - BlogSocialTv1 : RT @BlogSocialTv1: Il saluto ai lettori di #blogsocialtv, naturalmente anche ai suoi numerosi telespettatori, dalla conduttrice e giornali… - vikingonormanno : Tg2 Post, Manuela Moreno: la rissa che sfida Lilli Gruber e travolge Concita De Gregorio, un clamoroso successo - PMurroccu : RT @adrianobusolin: ED è PURE BO@@@@A ??#ManuelaMoreno, la #rossa che sfida Lilli #Gruber e travolge #Concita: un clamoroso successo su #Rai… - adrianobusolin : RT @adrianobusolin: ED è PURE BO@@@@A ??#ManuelaMoreno, la #rossa che sfida Lilli #Gruber e travolge #Concita: un clamoroso successo su #Rai… -

Ultime Notizie dalla rete : Manuela Moreno

Affaritaliani.it

Su Rai2 'Tg2 Post', conalla conduzione e tra gli ospiti Antonio Misiani, Franco Bechis, Marco Antonellis e Riccardo Molinari, ha avuto 1,025 milioni di spettatori e 5,33% di share. Su ...Nuovo record di ascolti per il Tg2 Post . Il successo è merito di, la conduttrice dell'approfondimento diretto da Gennaro Sangiuliano . È lei, assieme a Massimo D'Amore , ad aver fatto registrare uno share del 7,3 per cento, per un totale di poco ...Conto alla rovescia dell’associazione culturale "Le Quattro Porte" di Civitanova Alta per una mostra d’arte con 85 artisti, lungo un percorso allestito in 7 location del centro storico. Per tre giorni ...Kanye se n’è andato, non ritorna più e Kim è libera di vestirsi come le pare. E cioè come una romana media (senza offesa per la romana media). Accanto a Manuela Moreno, venusiana mezzobusto del TG2 de ...