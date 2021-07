Mancini entusiasta | Abbiamo meritato Potevamo fare più gol I ragazzi sono straordinari

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mancini entusiasta

Risultato minimo raggiunto? "Non avevano un risultato minimo all'inizio - prosegue- . Siamo partiti per cercare di fare il massimo di quello che potevamo fare. La strada è ancora lunga". ...... direzione Wembley : ' Il Belgio è una grandissima squadra - avverte Roberto- ed è in cima ... ha detto tutt'altro cheil ct, Roberto Martinez , alla vigilia del quarto di Euro 2020 ,...Il Ct azzurro soddisfatto dopo la vittoria contro il Belgio che ci apre le porte della semifinale contro la Spagna ...Per il ranking FIFA (diretta tv Rai 1 e Sky Sport) è la nazionale più forte al Mondo, ma i bookmaker dicono che a Monaco di Baviera ...