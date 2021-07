Manchester United | Mata rinnova fino al 2022

(Di venerdì 2 luglio 2021) “Ilè lieto di annunciare che Juanha firmato un contratto di un anno, che lo lega a Old Trafforda giugno”. Con questo comunicato ilannuncia il rinnovo del centrocampista spagnolo Juan, arrivato ormai nel lontano 2014 e tra alti e bassi autore di 51 gol in 273 presenze con la maglia dei Red Devils. Niente mercato, dunque, per l’ex Chelsea tra le altre. SportFace.

Advertising

ronnielf11 : Covardia esse novo uniforme de treino do Manchester United. ?? - teo_acm : RT @sportface2016: #ManchesterUnited, #Mata rinnova fino al 2022 - sportface2016 : #ManchesterUnited, #Mata rinnova fino al 2022 - infoitsport : Manchester United, ufficiale il rinnovo di Mata fino al 2022 - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #ManchesterUnited, ufficiale il rinnovo di #Mata fino al 2022. Lo spagnolo giocherà in maglia Red Devils almeno fino al… -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

Commenta per primo Ilcontinua a muoversi sul mercato. Ieri ha annunciato l'acquisto di Jadon Sancho dal Dortmund, oggi il rinnovo di contratto per Juan Mata , che prolunga fino al 2022. I Red Devils lo ...La Juventus non vuole mollare la pista Pogba. Secondo quanto riferito da todofichajes.com, dall'altra parte ilè interessato al centrocampista bianconero Adrien Rabiot. Non è da escludere che ci possa essere un possibile scambio. Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in ...(ANSA) - ROMA, 02 LUG - L'avventura nel Manchester United di Juan Mata proseguirà per un'altro stagione. Il trequartista, arrivato nel club ...“Il Manchester United è lieto di annunciare che Juan Mata ha firmato un contratto di un anno, che lo lega a Old Trafford fino a giugno 2022”. Con questo comunicato il Manchester United annuncia il rin ...