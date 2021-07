Mamma mia Insigne, il gol è uno spettacolo: il tiro a giro è da stropicciarsi gli occhi [VIDEO] (Di venerdì 2 luglio 2021) Primo tempo quasi perfetto dell’Italia, la squadra di Roberto Mancini sta giocando una partita da capogiro contro il Belgio. Gli azzurri sono in campo per il quarto di finale di Euro 2021, tantissime emozioni nei primi 45 minuti. Partenza sprint degli azzurri, il gol di Bonucci viene annullato. Poi due occasioni del Belgio con De Bruyne e Lukaku. La squadra di Mancini passa in vantaggio con un grandissimo gol di Barella. L’Italia gioca a meraviglia e trova il raddoppio con un tiro a giro pazzesco di Insigne. Al 45? ingenuità di Di Lorenzo, l’attaccante Lukaku riapre la partita su rigore. A cada 2 fins de semana, o ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 2 luglio 2021) Primo tempo quasi perfetto dell’Italia, la squadra di Roberto Mancini sta giocando una partita da capocontro il Belgio. Gli azzurri sono in campo per il quarto di finale di Euro 2021, tantissime emozioni nei primi 45 minuti. Partenza sprint degli azzurri, il gol di Bonucci viene annullato. Poi due occasioni del Belgio con De Bruyne e Lukaku. La squadra di Mancini passa in vantaggio con un grandissimo gol di Barella. L’Italia gioca a meraviglia e trova il raddoppio con unpazzesco di. Al 45? ingenuità di Di Lorenzo, l’attaccante Lukaku riapre la partita su rigore. A cada 2 fins de semana, o ...

