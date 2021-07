Malore durante la camminata, Sorisole piange Osvaldo Aguti: sabato i funerali (Di venerdì 2 luglio 2021) Aveva 65 anni, volontario della parrocchia. Insieme alla moglie mercoledì sera stava partecipando alla camminata notturna alla località Galusù, organizzata nell’ambito della festa patronale. Inutili i soccorsi con l’elicottero. I funerali sabato 3 luglio alle 15 nella parrocchiale di Sorisole. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 2 luglio 2021) Aveva 65 anni, volontario della parrocchia. Insieme alla moglie mercoledì sera stava partecipando allanotturna alla località Galusù, organizzata nell’ambito della festa patronale. Inutili i soccorsi con l’elicottero. I3 luglio alle 15 nella parrocchiale di

