Malika, la Mercedes e il cane da migliaia di euro: una storia poco chiara (Di venerdì 2 luglio 2021) La ragazza di Castelfiorentino emarginata dalla famiglia perché lesbica torna a far parlare di sé. E ammette: "Ho mentito". "Volevo togliermi uno sfizio". E si è comprata una Mercedes. E poi un cane, "bene di prima necessità". Favola a lieto fine? Ha il sapore di una beffa l'epilogo (momentaneo) di una storia cominciata in tragedia L'articolo proviene da La Luce di Maria.

