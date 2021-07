Malika, la Mercedes e il bulldog: "Travisata. Perché non vi va bene niente di ciò che faccio?" (Di venerdì 2 luglio 2021) “A 22 anni nessuno ha fatto uno sbaglio? Ho fatto una scelta affrettata. Magari dovevo trovarmi prima un lavoro”. A parlare sulle pagine del Corriere della Sera, in un articolo a firma di Candida Morvillo, è Malika Chalhy, la ragazza di Castelfiorentino che nei mesi scorsi era stata cacciata da casa dalla propria famiglia Perché lesbica e per la quale erano state organizzate due raccolte fondi, che avevano racimolato in tutto circa 140mila euro. Le polemiche si scatenate dopo che la giovane è stata colta in una story su Instagram alla guida di una Mercedes, auto acquistata con quei fondi, anche se all’inizio la giovane aveva sostenuto che ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 luglio 2021) “A 22 anni nessuno ha fatto uno sbaglio? Ho fatto una scelta affrettata. Magari dovevo trovarmi prima un lavoro”. A parlare sulle pagine del Corriere della Sera, in un articolo a firma di Candida Morvillo, èChalhy, la ragazza di Castelfiorentino che nei mesi scorsi era stata cacciata da casa dalla propria famiglialesbica e per la quale erano state organizzate due raccolte fondi, che avevano racimolato in tutto circa 140mila euro. Le polemiche si scatenate dopo che la giovane è stata colta in una story su Instagram alla guida di una, auto acquistata con quei fondi, anche se all’inizio la giovane aveva sostenuto che ...

