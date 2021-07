Malika, la cantante Ayane coperta di insulti: «Cari fulmini di guerra, non sono io quella che cercate» (Di venerdì 2 luglio 2021) Molti la insultano, qualcuno le esprime solidarietà. La vicenda di Malika Chalhy, la ragazza cacciata di casa perché lesbica, che ha usato i soldi raccolti per aiutarla per comprare una Mercedes e un cagnolino da 2500 euro, ha suscitato reazioni forti e sul web. In tantissimi sui social hanno scritto a Malika. In parecchi a quella sbagliata. Malika Ayane costretta a chiarire: «Non sono io che cercate» «Cari fulmini di guerra che mi intasate la mail e i social con insulti o espressioni di solidarietà, ho ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 luglio 2021) Molti la insultano, qualcuno le esprime solidarietà. La vicenda diChalhy, la ragazza cacciata di casa perché lesbica, che ha usato i soldi raccolti per aiutarla per comprare una Mercedes e un cagnolino da 2500 euro, ha suscitato reazioni forti e sul web. In tantissimi sui social hanno scritto a. In parecchi asbagliata.costretta a chiarire: «Nonio che» «diche mi intasate la mail e i social cono espressioni di solidarietà, ho ...

