(Di venerdì 2 luglio 2021) Quello che è accaduto aChalhy è umanamente inconcepibile. I suoil’hanno cacciata via di casa solamente perché è lesbica. Altrettanto inaccettabile il trattamento che la giovane ha riservato a coloro che l’hanno aiutata, Gabriele Parpiglia compreso.ci hain TV: lo sfogo di Gabriele Parpiglia Il giornalista e autore... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Malika ci ha ingannato pure in TV: “Stai scherzando? La Mercedes è dei genitori della mia fidanzata!” – VIDEO… - nopeidea : RT @Matt1Mouse: Questa ragazza ha: - ridicolizzato gli LGBT - ingannato la stampa - fottuto i buonisti creduloni - comprato una Mercedes co… - hrsweetcreature : RT @Matt1Mouse: Questa ragazza ha: - ridicolizzato gli LGBT - ingannato la stampa - fottuto i buonisti creduloni - comprato una Mercedes co… - dottFabioBasile : RT @Matt1Mouse: Questa ragazza ha: - ridicolizzato gli LGBT - ingannato la stampa - fottuto i buonisti creduloni - comprato una Mercedes co… - PixarYeah : RT @Matt1Mouse: Questa ragazza ha: - ridicolizzato gli LGBT - ingannato la stampa - fottuto i buonisti creduloni - comprato una Mercedes co… -

Ultime Notizie dalla rete : Malika ingannato

Blog Tivvù

ci hapure in TV: lo sfogo di Gabriele Parpiglia Il giornalista e autore TV, ha incentrato la prima puntata de 'Il bianco e il nero', il suo format d'inchieste su Live Now , proprio ...ci hapure in TV: lo sfogo di Gabriele Parpiglia Il giornalista e autore TV, ha incentrato la prima puntata de 'Il bianco e il nero', il suo format d'inchieste su Live Now , proprio ...Malika Chalhy ci ha ingannato pure in TV: "Stai scherzando? La Mercedes è dei genitori della mia fidanzata!", lo sfogo di Gabriele Parpiglia.Stanno provando a convincervi che Malika vi ha ingannato, e quindi anche tutto il resto è falso: la sua storia, il dolore, l’omofobia. Ma le due cose non c'entrano assolutamente nulla l'una con l'altr ...