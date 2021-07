Malika Chalhy torna sul caso Mercedes: «Ho sbagliato. Magari dovevo trovarmi prima un lavoro». E l’agente la lascia (Di venerdì 2 luglio 2021) Malika Chalhy è stata mollata dal suo agente. Il Corriere della Sera racconta oggi che la persona che la seguiva per organizzare le apparizioni sui media ha abbandonato l’incarico. E lo ha fatto prima prima che divenisse pubblica la storia della raccolta fondi e della Mercedes acquistata perché «era un bene di prima necessità», come ha detto lei in un’altra intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli su Tpi. Secondo il Corriere l’agente non vuole essere citato, ma è amareggiato: racconta infatti di aver aiutato Malika pro bono e che lei ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 luglio 2021)è stata mollata dal suo agente. Il Corriere della Sera racconta oggi che la persona che la seguiva per organizzare le apparizioni sui media ha abbandonato l’incarico. E lo ha fattoche divenisse pubblica la storia della raccolta fondi e dellaacquistata perché «era un bene dinecessità», come ha detto lei in un’altra intervista rita a Selvaggia Lucarelli su Tpi. Secondo il Corrierenon vuole essere citato, ma è amareggiato: racconta infatti di aver aiutatopro bono e che lei ...

