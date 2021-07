Malika Chalhy, la Mercedes e il bulldog: «Sono stata travisata, ma perché non vi va bene niente?» (Di venerdì 2 luglio 2021) Malika Chalhy è stata cacciata di casa quando ha rivelato di essere lesbica. Una raccolta fondi ha consegnato oltre 140 mila euro: tra gli acquisti, una Mercedes usata da 17mila. Le polemiche, la bugia, le scuse: «Magari dovevo trovarmi prima un lavoro» Leggi su corriere (Di venerdì 2 luglio 2021)cacciata di casa quando ha rivelato di essere lesbica. Una raccolta fondi ha consegnato oltre 140 mila euro: tra gli acquisti, unausata da 17mila. Le polemiche, la bugia, le scuse: «Magari dovevo trovarmi prima un lavoro»

