Malika Chalhy, emergono altri dettagli su come ha speso i soldi della raccolta benefica (Di venerdì 2 luglio 2021) Prima l'acquisto della Mercedes, poi quello di un cane da 2500 euro: è bufera contro Malika, la ragazza cacciata di casa dai genitori perché innamorata di una ragazza per la quale è stata fatta una raccolta fondi Una Mercedes da 17mila euro (di seconda mano), un bulldog francese da 2500 euro. emergono nuovi dettagli sugli acquisti compiuti dalla 22enne Malika con i soldi della raccolta fondi che le sarebbero dovuti servire per ripartire dopo essere stata cacciata di casa dai genitori perché omosessuale. A svelare del cane è l'allevatore ...

