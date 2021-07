Malika Ayane sommersa dagli insulti sui social: “Non sono la Malika che cercate” (Di venerdì 2 luglio 2021) Odiatori sul web e anche piuttosto imprecisi. Malika Ayane in queste ore, come lei stessa ha rivelato sui social, è stata travolta da messaggi di insulti sulla propria mail e sui propri profili da parte di alcuni leoni da testiera. Il motivo? La cantante è stata scambiata per Malika Chalhy: la giovane toscana che era stata cacciata di casa dalla sua famiglia dopo aver rivelato la propria omosessualità. La ragazza, in un’intervista a Selvaggia Lucarelli sul nostro giornale, ha rivelato di aver speso parte del denaro ricavato dalla raccolta fondi in suo sostegno per comprare ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 luglio 2021) Odiatori sul web e anche piuttosto imprecisi.in queste ore, come lei stessa ha rivelato sui, è stata travolta da messaggi disulla propria mail e sui propri profili da parte di alcuni leoni da testiera. Il motivo? La cantante è stata scambiata perChalhy: la giovane toscana che era stata cacciata di casa dalla sua famiglia dopo aver rivelato la propria omosessualità. La ragazza, in un’intervista a Selvaggia Lucarelli sul nostro giornale, ha rivelato di aver speso parte del denaro ricavato dalla raccolta fondi in suo sostegno per comprare ...

