Malika Ayane ricoperta di insulti perché scambiata per la Malika della raccolta fondi (Di venerdì 2 luglio 2021) Nella giornata di ieri il web è insorto contro la decisione di Malika Chalhy, la ragazza cacciata di casa dai genitori perché lesbica, di comprarsi una Mercedes con i soldi della raccolta fondi organizzata per permetterle di sistemarsi. In molti hanno accusato la giovane 22enne di non aver speso bene i soldi dei donatori e di aver mentito sulla sua intenzione di destinare parte di quei 140mila euro a fondazioni che si occupano di tutelare le vittime di discriminazioni come lei. Al di là dei dubbi sulla legittimità della polemica, la forte agitazione che si è scatenata ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 2 luglio 2021) Nella giornata di ieri il web è insorto contro la decisione diChalhy, la ragazza cacciata di casa dai genitorilesbica, di comprarsi una Mercedes con i soldiorganizzata per permetterle di sistemarsi. In molti hanno accusato la giovane 22enne di non aver speso bene i soldi dei donatori e di aver mentito sulla sua intenzione di destinare parte di quei 140mila euro a fondazioni che si occupano di tutelare le vittime di discriminazioni come lei. Al di là dei dubbi sulla legittimitàpolemica, la forte agitazione che si è scatenata ...

