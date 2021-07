Malagiustizia Firenze | tunisino condannato | liberato | riarrestato dopo un quarto d’ora per

(Di venerdì 2 luglio 2021) Un esempio lampante di come non funziona la nostra giustizia sia per le regole buoniste delle sinistre, sia per l'applicazione buonista di una buona parte della magistratura L'articolo proviene daPost.

...le forze dell'ordine per l'impegno disumano e quotidiano contro la microcriminalità e lache non assicura una giusta detenzione a chi delinque. La ministra è arrivata ain auto; ..."Ma non fu mai in verità ghibellino nè compì atti concretamente ostili contro il Comune di- ha ricostruito Traversi - Anche qui siamo di fronte ad accuse assolutamente fumose, senza ...Un esempio lampante di come non funziona la nostra giustizia sia per le regole buoniste delle sinistre, sia per l'applicazione buonista di una buona parte della magistratura tunisino arrestato liberat ...Oggi in visita a Firenze. In arrivo 20 poliziotti. Fratelli d'Italia: “Per la sinistra il problema sono i giovani” ...