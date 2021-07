Mala movida, sei locali sanzionati a Piazza Bologna (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma – Nella serata di ieri e fino a notte fonda, i Carabinieri del Gruppo di Roma, con la collaborazione dei militari dei Gruppi Tutela Salute, Tutela Lavoro e Forestale di Roma, hanno eseguito un servizio di controllo del territorio volto a contenere e sciogliere eventuali assembramenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e alla verifica del rispetto delle normative per il contenimento di episodi di ‘Mala movida’. Le attività si sono concentrate nell’area tra il quartiere Nomentano e Piazza Bologna, nel quartiere Flaminio e all’interno del parco Colle Oppio. Il bilancio dei controlli è di 6 esercizi pubblici ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma – Nella serata di ieri e fino a notte fonda, i Carabinieri del Gruppo di Roma, con la collaborazione dei militari dei Gruppi Tutela Salute, Tutela Lavoro e Forestale di Roma, hanno eseguito un servizio di controllo del territorio volto a contenere e sciogliere eventuali assembramenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e alla verifica del rispetto delle normative per il contenimento di episodi di ‘’. Le attività si sono concentrate nell’area tra il quartiere Nomentano e, nel quartiere Flaminio e all’interno del parco Colle Oppio. Il bilancio dei controlli è di 6 esercizi pubblici ...

