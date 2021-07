Mafie | De Lise | “Aziende confiscate | ruolo commercialisti fondamentale”

(Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – “Il tema dellee sequestrate alla criminalità organizzata è strategico per i, che vogliono sentirsi sempre più centrali nel contesto economico e sociale italiano: non più semplici contabili, ma professionisti impegnati per il bene del Paese. In Italia lavorano migliaia di giovani, uomini e donne che, soprattutto in questa fase di pandemia, vogliono mostrare all’opinione pubblica come questa categoria sia favorevole a principi di legalità, vicina alle istituzioni e ai contribuenti eper arginare l’avanzata della criminalità ...

Nel corso della giornata De Lise ha consegnato all' Azienda Agricola Suvignano e al Cavaliere del ... "Oggi mettiamo in luce come, con organizzazione e capacità, è possibile sottrarre alle mafie beni di ..."Con la pandemia, le mafie si sono avvicinate alle attività economiche per trovare nuove fonti di guadagno. Per ... Lo ha detto Matteo De Lise, presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, nel corso del convegno "Uniti per la legalità" ...