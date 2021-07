Made in Italy, l’assessore Caner: «Il prosecco è solo veneto, l’Ue blocchi il falso della Croazia» (Di venerdì 2 luglio 2021) Stop al finto prosecco Made in Zagabria. “Mi auguro davvero che l’Europa, accogliendo la richiesta dei nostri europarlamentari, blocchi la richiesta avanzata dalle autorità della Croazia. Per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della procedura per il riconoscimento della menzione tradizionale Prosek”. Così l’assessore all’Agricoltura e al Turismo della Regione del veneto, Federico Caner. Sulla procedura avviata dalla Croazia, già respinta in passato dall’Ue a tutela dei ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 luglio 2021) Stop al fintoin Zagabria. “Mi auguro davvero che l’Europa, accogliendo la richiesta dei nostri europarlamentari,la richiesta avanzata dalle autorità. Per la pubblicazione in Gazzetta Ufficialeprocedura per il riconoscimentomenzione tradizionale Prosek”. Cosìall’Agricoltura e al TurismoRegione del, Federico. Sulla procedura avviata dalla, già respinta in passato dala tutela dei ...

