M5s, Toninelli: se Grillo non si fida di Conte dobbiamo accettarlo (Di venerdì 2 luglio 2021) "La fiducia nei confronti di Conte da parte di Grillo sembra essere venuta meno. Grillo fa capire che potrebbe non essere la persona adatta e lo dobbiamo accettare. Ma questo non vuol dire che il Movimento... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 2 luglio 2021) "La fiducia nei confronti dida parte disembra essere venuta meno.fa capire che potrebbe non essere la persona adatta e loaccettare. Ma questo non vuol dire che il Movimento...

Advertising

fattoquotidiano : M5s, Toninelli: “Se la fiducia di Grillo in Conte è venuta meno lo dobbiamo accettare” – Video - Daviderel4 : RT @SilenzieFalsita: Toninelli (M5S): ‘Porro non devi agitarti o offenderti, devi renderti conto che se l’economia gira è anche grazie al r… - filotesa : RT @lucianocapone: Deve tornare la serenità tra Grillo e Conte, ma bisogna accettare il fatto che Beppe non ha più fiducia in Giuseppe, per… - Luciano06815942 : RT @gian_antone: e dillo @DaniloToninelli che se @beppe_grillo dice che la terra è piatta è piatta, cosa vuol dire tonda? Tonda è per chi n… - Vale339Vale : RT @gian_antone: e dillo @DaniloToninelli che se @beppe_grillo dice che la terra è piatta è piatta, cosa vuol dire tonda? Tonda è per chi n… -