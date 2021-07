M5S, Grillo apre alla mediazione: “Modifichiamo lo Statuto. Sospesa votazione su direttorio” (Di venerdì 2 luglio 2021) “Ho ricevuto dai gruppi parlamentari una richiesta di mediazione in merito agli atti che dovranno costituire la nuova struttura di regole del MoVimento 5 Stelle (Statuto, Carta dei valori, Codice Etico). Ho deciso quindi di individuare un comitato di sette persone che si dovrà occupare delle modifiche ritenute più opportune in linea con i principi e i valori della nostra comunità”. Lo scrive Beppe Grillo su Facebook. “Il comitato sarà composto – prosegue – dal presidente del comitato di garanzia Vito Crimi, dal capogruppo della camera Davide Crippa e del senato Ettore Licheri, dal capogruppo in parlamento europeo Tiziana Beghin, da un ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 luglio 2021) “Ho ricevuto dai gruppi parlamentari una richiesta diin merito agli atti che dovranno costituire la nuova struttura di regole del MoVimento 5 Stelle (, Carta dei valori, Codice Etico). Ho deciso quindi di individuare un comitato di sette persone che si dovrà occupare delle modifiche ritenute più opportune in linea con i principi e i valori della nostra comunità”. Lo scrive Beppesu Facebook. “Il comitato sarà composto – prosegue – dal presidente del comitato di garanzia Vito Crimi, dal capogruppo della camera Davide Crippa e del senato Ettore Licheri, dal capogruppo in parlamento europeo Tiziana Beghin, da un ...

Advertising

meb : Mentre Grillo e Conte si concentrano sulle beghe interne al #M5S per fortuna dell’Italia se ne occupa #Draghi!… - fattoquotidiano : M5s, Raggi: “Fiduciosa che si riuscirà a ricomporre. Grillo e Conte? Sento entrambi, sono due persone che stimo e a… - fattoquotidiano : M5s, Toninelli: “Se la fiducia di Grillo in Conte è venuta meno lo dobbiamo accettare” – Video - Simo07827689 : RT @petergomezblog: M5s, #Grillo: “Sospeso voto su direttivo. Organismo di 7 persone valuterà modifiche a statuto. Dovrà agire in tempi bre… - Nico01042014 : RT @fattoquotidiano: M5s, Toninelli: “Se la fiducia di Grillo in Conte è venuta meno lo dobbiamo accettare” – Video -