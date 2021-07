M5S: dopo Grillo e Blog delle Stelle debutta il nuovo sito del Movimento (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - Con l'annuncio del voto per il Comitato direttivo debutta il nuovo sito del M5S, Movimento5Stelle.eu. Una nuova casa sul web per i pentastellati, dopo il Blog di Beppe Grillo e il Blog delle Stelle, che resta di proprietà dell'Associazione Rousseau presieduta da Davide Casaleggio. Il nuovo portale (ancora in una fase di 'work in progress', spiegano fonti del Movimento) presenta tre sezioni: l'Homepage, le notizie e la pagina 'trasparenza' dove ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - Con l'annuncio del voto per il Comitato direttivoildel M5S,.eu. Una nuova casa sul web per i pentastellati,ildi Beppee il, che resta di proprietà dell'Associazione Rousseau presieduta da Davide Casaleggio. Ilportale (ancora in una fase di 'work in progress', spiegano fonti del) presenta tre sezioni: l'Homepage, le notizie e la pagina 'trasparenza' dove ...

