M5S, Crimi sfida Grillo: avvia il voto per il direttivo su SkyVote e non su Rousseau (Di venerdì 2 luglio 2021) Il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi ha informato il garante Beppe Grillo di aver avviato le procedure per eleggere un comitato direttivo usando però una nuova piattaforma di voto e non Rousseau, come invece aveva chiesto negli scorsi giorni il fondatore del M5S a seguito dello scontro con l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In una mail inviata giovedì 1° luglio, Crimi, ha comunicato a Grillo di aver dato inizio ai preparativi per tenere le votazioni del comitato direttivo che dovrebbe guidare il movimento dopo la ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 luglio 2021) Il capo politico del Movimento 5 Stelle Vitoha informato il garante Beppedi averto le procedure per eleggere un comitatousando però una nuova piattaforma die non, come invece aveva chiesto negli scorsi giorni il fondatore del M5S a seguito dello scontro con l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In una mail inviata giovedì 1° luglio,, ha comunicato adi aver dato inizio ai preparativi per tenere le votazioni del comitatoche dovrebbe guidare il movimento dopo la ...

Advertising

petergomezblog : Crimi rompe con Grillo: “Il voto non si può fare su Rousseau, rifletto se restare nel M5s”. Appendino: “Amareggiata… - MediasetTgcom24 : M5s, Crimi avvia macchina per voto Comitato direttivo su 'SkyVote' #M5s - ignaziocorrao : Dopo aver distrutto tutto, esercitato abusivamente per un anno e mezzo il ruolo di capo della prima forza politica… - SoniaLaVera : RT @73deva73: #crimi sfida #Grillo . Il #m5s è la parodia di se stesso. Bellissimo vederli affondare nella loro ipocrisia. Bellissimo. htt… - reggiotv : Il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi ha, attraverso una mail, comunicato al garante Beppe Grillo di… -