"Cari iscritti, come richiesto dal Garante, Beppe Grillo, è indetta la votazione per il Comitato Direttivo del M5s. Nei prossimi giorni saranno pubblicate le modalità e i tempi di presentazione delle ...

MediasetTgcom24 : M5s, Crimi avvia macchina per voto Comitato direttivo su 'SkyVote' #M5s - petergomezblog : Crimi rompe con Grillo: “Il voto non si può fare su Rousseau, rifletto se restare nel M5s”. Appendino: “Amareggiata… - ignaziocorrao : Dopo aver distrutto tutto, esercitato abusivamente per un anno e mezzo il ruolo di capo della prima forza politica… - marino29b : RT @petergomezblog: M5s, Conte accetta l’invito dei deputati: “Mostrare lo Statuto? Sempre a disposizione”. Comitato direttivo: Crimi avvia… - Massimi47715989 : M5s: Crimi avvia voto ma l'avviso è sul nuovo blog - Politica - ANSA -