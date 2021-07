M5s, Beppe Grillo sospende il voto su Rousseau e cerca la mediazione sullo statuto (Di venerdì 2 luglio 2021) Mentre gran parte d’Italia è distratta dal match Italia-Belgio di Euro 2020, Beppe Grillo esce con un post su Facebook che imprime una svolta nella crisi del M5s. Il fondatore del movimento riapre la trattativa con Giuseppe Conte dopo la guerra senza esclusione di colpi vista nei giorni scorsi. La votazione sul comitato direttivo «è sospesa», annuncia Grillo che cerca la mediazione sullo statuto e nomina un comitato di sette persone. «Oggi ho ricevuto dai gruppi parlamentari una richiesta di mediazione in merito agli atti che dovranno costituire la nuova ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 luglio 2021) Mentre gran parte d’Italia è distratta dal match Italia-Belgio di Euro 2020,esce con un post su Facebook che imprime una svolta nella crisi del M5s. Il fondatore del movimento riapre la trattativa con Giuseppe Conte dopo la guerra senza esclusione di colpi vista nei giorni scorsi. La votazione sul comitato direttivo «è sospesa», annunciachelae nomina un comitato di sette persone. «Oggi ho ricevuto dai gruppi parlamentari una richiesta diin merito agli atti che dovranno costituire la nuova ...

