Lutto nello sport italiano. Un grave incidente stradale si porta via la giovane promessa: “Non dimenticheremo il tuo sorriso” (Di venerdì 2 luglio 2021) Una notizia tremenda ha scosso lo sport italiano e in particolare il calcio. Una grande promessa se n’è andato per sempre a soli 18 anni dopo un gravissimo incidente stradale. Nessuno avrebbe mai voluto apprendere questa informazione, ma la squadra di calcio della sua città ha purtroppo dovuto diramare il comunicato più triste. Erano state troppo gravi le ferite riportate nel sinistro, che lo aveva visto protagonista in negativo alcuni giorni fa. Poche ore fa l’epilogo che nessuno avrebbe voluto. Il ragazzo era rimasto vittima di un incidente mercoledì primo luglio. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) Una notizia tremenda ha scosso loe in particolare il calcio. Una grandese n’è andato per sempre a soli 18 anni dopo un gravissimo. Nessuno avrebbe mai voluto apprendere questa informazione, ma la squadra di calcio della sua città ha purtroppo dovuto diramare il comunicato più triste. Erano state troppo gravi le ferite rite nel sinistro, che lo aveva visto protagonista in negativo alcuni giorni fa. Poche ore fa l’epilogo che nessuno avrebbe voluto. Il ragazzo era rimasto vittima di unmercoledì primo luglio. ...

