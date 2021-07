L’uomo che ride: il fumetto del romanzo che ha ispirato il Joker (Di venerdì 2 luglio 2021) L’iconico personaggio del Joker, come ben sappiamo, ha certamente un padre “biologico”, o meglio, artistico, anzi tre: Bob Kane, Bill Finger e Jerry Robinson. Quella che diverrà la nemesi di Batman ha esordito nel 1940 nel primo numero della serie a fumetti Batman pubblicata dalla DC Comics. Ma lo sapevate che in realtà il Joker ha anche un… “nonno” famoso? Niente di meno che Victor Hugo. Proprio l’opera di Hugo del 1869, L’uomo che ride, è stata infatti la fonte di ispirazione primaria per la caratterizzazione del personaggio, come del resto lo è stata, soprattutto da un punto di vista di rappresentazione visuale, la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) L’iconico personaggio del, come ben sappiamo, ha certamente un padre “biologico”, o meglio, artistico, anzi tre: Bob Kane, Bill Finger e Jerry Robinson. Quella che diverrà la nemesi di Batman ha esordito nel 1940 nel primo numero della serie a fumetti Batman pubblicata dalla DC Comics. Ma lo sapevate che in realtà ilha anche un… “nonno” famoso? Niente di meno che Victor Hugo. Proprio l’opera di Hugo del 1869,che, è stata infatti la fonte di ispirazione primaria per la caratterizzazione del personaggio, come del resto lo è stata, soprattutto da un punto di vista di rappresentazione visuale, la ...

Advertising

ignaziocorrao : L’uomo che, a Matera, guardò i potenti della terra dall’alto verso il basso, a torso nudo, e divenne leggenda. - Fontana3Lorenzo : Nuove prove e nuovi documenti emergono nel rapporto tra la Cina e le sperimentazioni con i pipistrelli, per ottener… - _Carabinieri_ : Sorrento, una coppia va alla Stazione #Carabinieri per informazioni, ma il Carabiniere che li accoglie intuisce che… - LorisGary3 : RT @ivic49824555: @simonaumberta preciso che il poliziotto che ha sparato è afroamericano,si è inginocchiata per l'uomo bianco ucciso? http… - gilb031 : RT @alessiosantoni1: @PraesesMundi Qualcuno pensa veramente che meno di un'ottantina di anni fa gli ebrei venivano deportati e messi a lavo… -