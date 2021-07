L’unità è ancora possibile Di Maio congela lo scontro tra Conte e Grillo. Il ministro pontiere tra l’aspirante leader e il Fondatore. Ma la sua posizione è chiara: non lascerà il Movimento (Di venerdì 2 luglio 2021) La situazione all’interno del Movimento cinque stelle resta profondamente disperata. Ma, come spesso accade, quando si tocca il fondo del barile non si può che risalire. O, quantomeno, provarci. Da ieri i pentastellati, dopo essere arrivati a un passo dalla scissione (spauracchio che è tutt’altro che evaporato), stanno provando a risalire la china con l’obiettivo di salvare il salvabile, ricomponendo una frattura profonda e provando a mantenere in vita due progetti politici, entrambi importanti: il Movimento cinque stelle e lo stesso Giuseppe Conte. E sulla riuscita di questo recupero in extremis aleggia un solo nome: quello di Luigi Di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 luglio 2021) La situazione all’interno delcinque stelle resta profondamente disperata. Ma, come spesso accade, quando si tocca il fondo del barile non si può che risalire. O, quantomeno, provarci. Da ieri i pentastellati, dopo essere arrivati a un passo dalla scissione (spauracchio che è tutt’altro che evaporato), stanno provando a risalire la china con l’obiettivo di salvare il salvabile, ricomponendo una frattura profonda e provando a mantenere in vita due progetti politici, entrambi importanti: ilcinque stelle e lo stesso Giuseppe. E sulla riuscita di questo recupero in extremis aleggia un solo nome: quello di Luigi Di ...

Advertising

kiara86769608 : RT @LaNotiziaTweet: L’unità è ancora possibile #DiMaio congela lo scontro tra #Conte e #Grillo. Il ministro pontiere tra l’aspirante leader… - LaNotiziaTweet : L’unità è ancora possibile #DiMaio congela lo scontro tra #Conte e #Grillo. Il ministro pontiere tra l’aspirante le… - ematr_86 : tra l'altro da oggi la Slovenia ha assunto la presidenza del Consiglio dell'UE ma cos'è l'UE... ancora non riusciam… - ilgiornale : Per intercettare i dubbiosi del #vaccino, il Lazio mette in strada le unità mobili. Ancora fermi sulla questione… - paoladb795 : RT @xflyawaystew: In questa scena Hande è stata magistrale, sono stata male insieme a lei si leggeva la rabbia unità al dispiacere che l’uo… -

Ultime Notizie dalla rete : L’unità ancora Spadafora: «Conte ci ha divisi, sarà difficile ricomporre. Chi esce dal M5S lasci gli incarichi» Corriere della Sera