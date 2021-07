L'Ultima cena riprodotta da donna vittima di Isis in dono al Papa (Di venerdì 2 luglio 2021) La riproduzione dell'Ultima cena di Leonardo da Vinci dipinta su cuoio da una ragazza irachena mentre era prigioniera dell'Isis è stata donata a Papa Francesco dal primo ministro del paese ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 luglio 2021) La riproduzione dell'di Leonardo da Vinci dipinta su cuoio da una ragazza irachena mentre era prigioniera dell'è stata donata aFrancesco dal primo ministro del paese ...

