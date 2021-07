Luigi Manconi: "Basta con la retorica delle mele marce. In carcere c'è omertà" (Di venerdì 2 luglio 2021) “In Italia c’è un pregiudizio culturale terrificante sulle carceri. Quella di rivalersi sul corpo del reo del proprio bisogno insoddisfatto di giustizia è una tentazione sempre presente”. Luigi Manconi, ex senatore del Pd e già presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato, nonché docente di Sociologia dei fenomeni politici e presidente di A buon diritto Onlus, parla del sistema penitenziario come chi conosce bene la situazione in ogni sua sfaccettatura e sa individuare cause e conseguenze dei fenomeni. Partendo dal pestaggio di Santa Maria Capua Vetere percorre il passato e il presente del sistema carcerario, fino ad arrivare ai ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 luglio 2021) “In Italia c’è un pregiudizio culturale terrificante sulle carceri. Quella di rivalersi sul corpo del reo del proprio bisogno insoddisfatto di giustizia è una tentazione sempre presente”., ex senatore del Pd e già presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato, nonché docente di Sociologia dei fenomeni politici e presidente di A buon diritto Onlus, parla del sistema penitenziario come chi conosce bene la situazione in ogni sua sfaccettatura e sa individuare cause e conseguenze dei fenomeni. Partendo dal pestaggio di Santa Maria Capua Vetere percorre il passato e il presente del sistema carcerario, fino ad arrivare ai ...

