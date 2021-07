"Lui l'ha tradita, sotto le lenzuola...". Temptation Island, coppia allo sbando: il dettaglio piccantissimo (Di venerdì 2 luglio 2021) Il primo spoiler choc travolge Temptation Island, il reality sui sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Nella prima puntata andata in onda mercoledì 30 giugno, il conduttore ha presentato le sei coppie protagoniste della trasmissione, che per 21 giorni vivranno separate in compagnia di tentatori e tentatrici nel resort Is Morus Relais, in Sardegna. Ma l'attenzione degli spettatori è stata subito rapita dalla storia di Tommaso e Valentina, 21 anni lui e 40 lei. Entrambi vivono con la madre del ragazzo. La coppia ha raccontato di essere andata a Temptation Island per via ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Il primo spoiler choc travolge, il reality sui sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Nella prima puntata andata in onda mercoledì 30 giugno, il conduttore ha presentato le sei coppie protagoniste della trasmissione, che per 21 giorni vivranno separate in compagnia di tentatori e tentatrici nel resort Is Morus Relais, in Sardegna. Ma l'attenzione degli spettatori è stata subito rapita dalla storia di Tommaso e Valentina, 21 anni lui e 40 lei. Entrambi vivono con la madre del ragazzo. Laha raccontato di essere andata aper via ...

Advertising

Nino_313_ : @Daniela60305637 Michele è un po' in standby, ma quando stava poco bene Silvia lui non l'ha tradita per 'sistemare'… - yeoubisuho : l'unico di cui mi fidavo era seokmin e invece tradita anche da lui - apavo75 : RT @AlvisiConci: Quando c'era il governo migliore il più a sx secondo alcuni, è stata tradita la Costituzione. Io personalmente in quei gio… - vivinbaro : RT @AlvisiConci: Quando c'era il governo migliore il più a sx secondo alcuni, è stata tradita la Costituzione. Io personalmente in quei gio… - elebaromusica99 : @vale_10778177 Hai fatto bene a tradire il tuo ex, tanto a quanto ho capito anche lui ti ha tradita, secondo me è l… -