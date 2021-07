Luciano Spalletti è arrivato a Napoli. Il video (Di venerdì 2 luglio 2021) E’ iniziata l’era napoletana di Luciano Spalletti. L’allenatore poco fa è arrivato a Napoli, accolto da De Laurentiis. Nelle prossime ore è previsto una riunione nel centro sportivo di Castel Volturno dove il tecnico di Certaldo visionerà tutte le strutture. L’occasione sarà buona anche per fare il punto della situazione sul mercato degli azzurri. GUARDA IL video FOTO: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 luglio 2021) E’ iniziata l’era napoletana di. L’allenatore poco fa è, accolto da De Laurentiis. Nelle prossime ore è previsto una riunione nel centro sportivo di Castel Volturno dove il tecnico di Certaldo visionerà tutte le strutture. L’occasione sarà buona anche per fare il punto della situazione sul mercato degli azzurri. GUARDA ILFOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

