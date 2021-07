Love is in the Air anticipazioni turche: Serkan scopre la verità sui genitori di Eda (Di venerdì 2 luglio 2021) Love is in the Air è tra le serie di punta di Canale 5. In onda sulla rete del Biscione nella fascia del daytime, la soap opera prosegue con le vicende di Eda Y?ld?z (Hande Erçel) e Serkan Bolat (Kerem Bürsin). Mentre la coppia sembra ormai sull’orlo della rottura, arrivano importanti novità sullo show. Le anticipazioni delle puntate turche rivelano, infatti, che l’architetto verrà a conoscenza di importanti novità sulla ragazza. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi, prossimamente in onda anche in Italia. Love is in the Air, nelle nuove puntate Serkan scoprirà il segreto di Eda Nelle ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 2 luglio 2021)is in the Air è tra le serie di punta di Canale 5. In onda sulla rete del Biscione nella fascia del daytime, la soap opera prosegue con le vicende di Eda Y?ld?z (Hande Erçel) eBolat (Kerem Bürsin). Mentre la coppia sembra ormai sull’orlo della rottura, arrivano importanti novità sullo show. Ledelle puntaterivelano, infatti, che l’architetto verrà a conoscenza di importanti novità sulla ragazza. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi, prossimamente in onda anche in Italia.is in the Air, nelle nuove puntatescoprirà il segreto di Eda Nelle ...

Advertising

semprelibri : RT @AntonySca12: #TraLaDanza @SalaLettura Balla con me per la tua bellezza con un violino che ci incendia Lasciami come un ramoscello di… - RetwittL : RT @AntonySca12: #TraLaDanza @SalaLettura Balla con me per la tua bellezza con un violino che ci incendia Lasciami come un ramoscello di… - SalaLettura : RT @AntonySca12: #TraLaDanza @SalaLettura Balla con me per la tua bellezza con un violino che ci incendia Lasciami come un ramoscello di… - julesvandemberg : Love is in the air 'Non l'hai trattenuta' URLO - Chiarasol2 : @MediasetPlay quando trasmettete love is in the air in prima serata? Speriamo presto -