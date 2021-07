Love is in the air, anticipazioni: Serkan vuole riprendere il progetto dell’hotel (Di venerdì 2 luglio 2021) I rapporti tra Eda e Serkan sono cambiati da quando lui ha iniziato a credere che lei avesse rubato i documenti, facendoli finire nelle mani sbagliate. Nonostante Eda abbia provato a far capire che lei non c’entra nulla con questa storia, Serkan sembra non volerne sapere ma solo fino ad ora. Perché l’imprenditore cambierà presto idea mentre lei non vorrebbe più vederlo ma Eda è innocente e lo si dimostrerà. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Love is in the air per la puntata di lunedì 5 luglio 2021. Eda e Serkan potrebbero finalmente tornare in buoni rapporti ma non sarà così ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 2 luglio 2021) I rapporti tra Eda esono cambiati da quando lui ha iniziato a credere che lei avesse rubato i documenti, facendoli finire nelle mani sbagliate. Nonostante Eda abbia provato a far capire che lei non c’entra nulla con questa storia,sembra non volerne sapere ma solo fino ad ora. Perché l’imprenditore cambierà presto idea mentre lei non vorrebbe più vederlo ma Eda è innocente e lo si dimostrerà. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con lediis in the air per la puntata di lunedì 5 luglio 2021. Eda epotrebbero finalmente tornare in buoni rapporti ma non sarà così ...

