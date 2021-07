Love Is In The Air anticipazioni: SERKAN lascerà EDA! (Di venerdì 2 luglio 2021) Il peso dei sensi di colpa farà prendere a SERKAN Bolat (Kerem Bursin) una decisione drastica sul suo futuro con Eda Yildiz (Hande Ercel). Dopo aver appreso che il padre Alptekin (Ahmet Somers) è coinvolto nell’incidente che è costato la vita ai genitori della sua amata, l’architetto deciderà infatti di interrompere la storia d’amore con la ragazza. Vediamo quindi nel dettaglio che cosa succederà nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. Leggi anche: Love IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di lunedi 5 luglio 2021 Love Is In The Air, trame: Alptekin confessa a SERKAN ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 2 luglio 2021) Il peso dei sensi di colpa farà prendere aBolat (Kerem Bursin) una decisione drastica sul suo futuro con Eda Yildiz (Hande Ercel). Dopo aver appreso che il padre Alptekin (Ahmet Somers) è coinvolto nell’incidente che è costato la vita ai genitori della sua amata, l’architetto deciderà infatti di interrompere la storia d’amore con la ragazza. Vediamo quindi nel dettaglio che cosa succederà nelle prossime puntate italiane diIs In The Air. Leggi anche:IS IN THE AIR,puntata di lunedi 5 luglio 2021Is In The Air, trame: Alptekin confessa a...

