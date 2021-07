Love is in the air, anticipazioni 5 luglio: Serkan vuole vendetta, Eda rapita (Di venerdì 2 luglio 2021) Love is in the air, anticipazioni prossima puntata 5 luglio. Serkan scopre tutto e studia la vendetta, poi ammanetta Eda e la rapisce. Love is in the air: anticipazioni prossima puntataLa verità è venuta fuori: finalmente Serkan sa che è stato Kaan Karadag a rubare il design originale dei lampadari. Il Bolat vuole vendetta, così rivela tutto ad Engin: il suo piano è quello di liberarsi per sempre del suo nemico e rivale in affari. Come riuscirci? Comprando la società di Kaan, una mossa che gli permetterà anche di ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 2 luglio 2021)is in the air,prossima puntata 5scopre tutto e studia la, poi ammanetta Eda e la rapisce.is in the air:prossima puntataLa verità è venuta fuori: finalmentesa che è stato Kaan Karadag a rubare il design originale dei lampadari. Il Bolat, così rivela tutto ad Engin: il suo piano è quello di liberarsi per sempre del suo nemico e rivale in affari. Come riuscirci? Comprando la società di Kaan, una mossa che gli permetterà anche di ...

