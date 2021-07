Lotta, Europei junior 2021: Andrea Setti va ai ripescaggi nei -63 kg della greco-romana (Di venerdì 2 luglio 2021) Si chiude a Dortmund, in Germania, la quinta giornata degli Europei junior 2021 di Lotta, che porta all’Italia la speranza di una possibile medaglia da conquistare domani: va ai ripescaggi infatti nella greco-romana Andrea Setti, in gara nei -63 kg. Andrea Setti ha battuto nel turno di qualificazione agli ottavi il polacco Grzegorz Kunkel, ma poi ha perso agli ottavi contro l’azero Gurban Gurbanov. L’azero poi è arrivato in finale e quindi domani l’azzurrino affronterà nei ripescaggi il romeno Corneliu ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) Si chiude a Dortmund, in Germania, la quinta giornata deglidi, che porta all’Italia la speranza di una possibile medaglia da conquistare domani: va aiinfatti nella greco-, in gara nei -63 kg.ha battuto nel turno di qualificazione agli ottavi il polacco Grzegorz Kunkel, ma poi ha perso agli ottavi contro l’azero Gurban Gurbanov. L’azero poi è arrivato in finale e quindi domani l’azzurrino affronterà neiil romeno Corneliu ...

