Lombardia, zero decessi per Covid nelle ultime 24 ore: non succedeva dallo scorso 6 ottobre (Di venerdì 2 luglio 2021) Nessun decesso per Covid è stato registrato nelle ultime 24 ore in Lombardia: non accadeva dal 6 ottobre scorso, subito prima della seconda ondata. Lo annuncia la vicepresidente regionale e assessora al Welfare Letizia Moratti su Twitter. "Possiamo guardare al futuro con più speranza, resta l'importanza di conservare comportamenti prudenti e aderire alla campagna vaccinale", scrive. La Regione resta, in ogni caso, quella con il maggior numero di attualmente positivi e tra quelle che mostrano ogni giorno più nuovi contagi.

