Ultime Notizie dalla rete : Lodi oltre Lodi: oltre 500 ore di straordinari non pagati. Sanzioni per un'azienda della logistica Lodi - Oltre 500 ore di straordinari non pagati. La Guardia di finanza di Lodi ha scoperto trenta lavoratori irregolari di una logistica della provincia, collegati a una società cooperativa con sede ...

Lodi: oltre 500 ore di straordinari non pagati. Sanzioni per un'azienda della logistica IL GIORNO Lavoro: scoperti 30 lavoratori irregolari nel Lodigiano La Guardia di Finanza ha scoperto 30 lavoratori irregolari nell'unità operativa in provincia di Lodi di una società cooperativa con sede nel Pavese, attiva nel settore del trasporto e nella distribuzi ...

Lite e incendio all’ex Macello Un tavolo di confronto urgente dopo i fatti di martedì sera nel parcheggio dell’ex Macello che porterà più controlli e una bonifica dell’area, mentre tra i residenti monta la protesta. Si è tenuto ier ...

