Locatelli, il suo scopritore: "Via dal Milan perché Leonardo prese Paqueta" Paolo Rota, ex osservatore del Milan, ha espresso la propria opinione sull'addio di Manuel Locatelli. 'Colpa' di Leonardo e Pauqeta

