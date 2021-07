Advertising

romatoday : Lo squalo che ha morso un uomo 'al volo' mentre faceva paracadutismo - PalermoToday : Lo squalo che ha morso un uomo 'al volo' mentre faceva paracadutismo - Today_it : Lo squalo che ha morso un uomo 'al volo' mentre faceva paracadutismo - Eliosbm71 : @Juventina962 #CeferinOut che credeva di fregare quel vecchio squalo di Perez.... Se lo stuzzica ancora un po', fin… - T4LKT0M3 : “io spero che domani te magna uno squalo” nuovo insulto -

Ultime Notizie dalla rete : squalo che

Today.it

È successo ad Aqaba in Giordania. Il 37enne giordano è rimasto ferito alla gamba ed è stato operato al piede. Le sue condizioni sono ...Loin questa estate di corse già non si sta risparmiando: si è rimesso in tempo record dall'... il recupero, sia fisicomentale, conterà tantissimo . La determinazione è l'essenza del nostro ...Il Parma si tinge di rosanero. Con l'acquisto di Franco Vazquez salgono a 5 gli ex del Palermo in forza alla squadra emiliana, che tenterà subito la risalita dalla B alla A. Il tecnico Enzo Maresca ri ...Dentro quella stanza c'erano un trapano a colonna e altri attrezzi che avrebbero consentito, in un paio di giorni, di trasformare la riproduzione di una pistola in un'arma letale. La polizia ha denunc ...