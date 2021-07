Lo spettacolo delle lucciole nel tempio della Valle degli spiriti, a Nanchino (Di venerdì 2 luglio 2021) Questo fenomeno, dovuto all’accoppiamento degli insetti, si verifica ogni anno a inizio estate e ha il suo picco la sera al buio fra le 22 e mezzanotte, durante le ultime settimane di giugno e l’inizio di luglio L’atmosfera magica delle foto che vedete ci porta a Nanchino, in Cina, precisamente nei dintorni del tempio della Valle degli spiriti, tempio buddista circondato da un grandissimo parco, dove in queste prime settimane estive si assiste allo spettacolo notturno delle lucciole, ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) Questo fenomeno, dovuto all’accoppiamentoinsetti, si verifica ogni anno a inizio estate e ha il suo picco la sera al buio fra le 22 e mezzanotte, durante le ultime settimane di giugno e l’inizio di luglio L’atmosfera magicafoto che vedete ci porta a, in Cina, precisamente nei dintorni delbuddista circondato da un grandissimo parco, dove in queste prime settimane estive si assiste allonotturno, ...

