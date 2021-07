LIVE Tour de France 2021 in DIRETTA: Nibali da 19° a 6°! “Classifica? Vediamo domani, ma sto bene” (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Classifica GENERALE Tour DE France 2021 VINCENZO Nibali: “NON VOLEVO FARE Classifica, MA LA GAMBA E’ BUONA. Vediamo domani…” VINCENZO Nibali FA UN PENSIERINO ALLA Classifica? DECISIVE LE PROSSIME DUE TAPPE… TADEJ POGACAR: “NON SOTTOVALUTO VAN AERT PER LE GRANDI MONTAGNE” LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DELLA TAPPA ORDINE D’ARRIVO TAPPA DI OGGI TUTTE LE CLASSIFICHE DEL Tour DE France: MAGLIA ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGENERALEDEVINCENZO: “NON VOLEVO FARE, MA LA GAMBA E’ BUONA.…” VINCENZOFA UN PENSIERINO ALLA? DECISIVE LE PROSSIME DUE TAPPE… TADEJ POGACAR: “NON SOTTOVALUTO VAN AERT PER LE GRANDI MONTAGNE” LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DELLA TAPPA ORDINE D’ARRIVO TAPPA DI OGGI TUTTE LE CLASSIFICHE DELDE: MAGLIA ...

