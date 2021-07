LIVE Svizzera-Spagna 1-1, Europei 2021 in DIRETTA: Furie Rosse dominanti, ma non arriva il gol (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del match 104? Oyarzabal trova un’ottima conclusione, ma Sommer sta parando l’impossibile. 102? MORENO SBAGLIA DA SOLOOO!!! Parata praticamente di faccia per Sommer, che occasione! 101? Doppio cambio per la Svizzera: Mbabu e Schar dentro per Widmer e Zakaria. 100? La Spagna sta bombardando la porta la Svizzera, ma senza risultati al momento. 99? Colpo di tacco interessante di Torres, ma Sommer legge in anticipo. 98? Brutto fallo di Widmer, calcio di punizione per la Spagna. 97? Colpo di testa debole di Llorente, tutto facile per ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione del match 104? Oyarzabal trova un’ottima conclusione, ma Sommer sta parando l’impossibile. 102? MORENO SBAGLIA DA SOLOOO!!! Parata praticamente di faccia per Sommer, che occasione! 101? Doppio cambio per la: Mbabu e Schar dentro per Widmer e Zakaria. 100? Lasta bombardando la porta la, ma senza risultati al momento. 99? Colpo di tacco interessante di Torres, ma Sommer legge in anticipo. 98? Brutto fallo di Widmer, calcio di punizione per la. 97? Colpo di testa debole di Llorente, tutto facile per ...

